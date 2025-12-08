Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Auto gerät nach Auffahrunfall ins Schleudern - zwei verletzte Personen (05.12.2025)

Mühlhausen-Ehingen, A81 (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Kurz vor Mitternacht war ein 37-Jähriger mit einem Audi Q7 auf der rechten Spur in Richtung Singen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er dabei auf einen vorausfahrenden Mercedes SLK einer 64-Jährigen auf. Durch die Kollision geriet der Daimler ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, drehte sich, prallte gegen ein Verkehrsschild und blieb schließlich an einem Wildschutzzaun liegen. Sowohl der 37-Jährige als auch die 64-Jährige erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste um die demolierten Wagen. Insgesamt entstand infolge des Unfalls Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

