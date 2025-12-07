Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus (07.12.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025 17:00 Uhr, bis Samstagabend, 18:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Frankenweg in Wellendingen ein. Um in das Hausinnere zu gelangen hebelten sie mit Gewalt ein Fenster auf. Das Innere des Wohnhauses wurde durch die Täter vollständig durchsucht. Nach der Tat verließen sie das Haus über die Terrassentüre. Über das vermeintliche Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch schon davor im dortigen Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741-4770) zu melden.

