POL-KN: (Furtwangen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Flüchtiger Unfallverursacher - Zeugensuche (07.12.2015)

Am Samstag, 06.12.2025, ereignete sich um 12:00 Uhr auf der Martin-Schmitt-Straße (L173) in Furtwangen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 67-jähriger PKW-Lenker befuhr die Martin-Schmitt-Straße in Richtung Titisee-Neustadt. Im Gegenverkehr kam es aufgrund der dortigen Ampelanlage zu einem leichten Rückstau. Ein PKW in diesem stockenden Verkehr überholte einen vor ihm fahrenden PKW und übersah hierbei den entgegenkommenden 67-Jährigen. Dieser konnte eine Kollision nur verhindern, indem er nach rechts auswich und mit der Schutzplanke kollidierte. Der überholende Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Gemäß Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine graue Limousine gehandelt haben. Am Fahrzeug des 67-Jährigen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier St.Georgen (Tel. 07724/949500) zu melden.

