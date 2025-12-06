Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkr. Villingen-Schwenningen) Fritteuse löst Küchenbrand aus (05.12.2025)

Villingen (ots)

Aus bsilang unbekannter Ursache hat sich am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Fritteuse in einer Gaststätte in der Villinger Färberstraße entzündet.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Küche bereits in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte eine weitere Brandausdehnung verhindert werden. Während der Löscharbeiten mussten anliegende Wohnungen geräumt werden. Zwei Personen begaben sich wegen leichten Brandverletzungen in ärztliche Behandlung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 EUR. Die Feuerwehr befand sich mit 25 Kräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell