Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Autofahrer übersieht Fahrradfahrer: 48-Jähriger wird leicht verletzt (05.12.2025)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer hat sich am Freitagmorgen im Kreisverkehr vom Kriegsdamm zur Nägelesgrabenstraße ereignet.

Ein 77-jähriger Mann fuhr gegen 07:15 Uhr mit seinem VW in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen 48-jährigen Radfahrer. Trotz einer Vollbremsung konnte der Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der Zweiradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell