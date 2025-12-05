PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Mühlhauser Straße - Abknickende Vorfahrt zu spät erkannt (4.12.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Mühlhauser Straße ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Eine 42-Jährige war mit einem VW Caddy auf der Mühlhauser Straße unterwegs. An der abknickenden Vorfahrt an der Einmündung zur Hohenstoffelstraße erkannte die ortsunkundige Frau den Straßenverlauf zu spät, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Opel Corsa zusammen. Sowohl dessen 48-jährige Fahrerin als auch die 42-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die 48-Jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Den an den beiden Autos entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

