Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Zwei Firmeneinbrüche im Industriegebiet "Seedorf
Waldmössingen": Polizei bittet um Hinweise (04.12.2025)

Schramberg (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 6:45 Uhr, in zwei Firmen im Industriegebiet "Seedorf / Waldmössingen" eingebrochen.

Die Täter verschafften sich in der Straße "Im Moos" gewaltsam Zutritt zu zwei nebeneinanderliegenden Gebäuden und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. Während der Diebstahlschaden bislang unbekannt ist, beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

