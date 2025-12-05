Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Zwei Firmeneinbrüche im Industriegebiet "Seedorf

Waldmössingen": Polizei bittet um Hinweise (04.12.2025)

Schramberg (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 6:45 Uhr, in zwei Firmen im Industriegebiet "Seedorf / Waldmössingen" eingebrochen.

Die Täter verschafften sich in der Straße "Im Moos" gewaltsam Zutritt zu zwei nebeneinanderliegenden Gebäuden und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. Während der Diebstahlschaden bislang unbekannt ist, beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell