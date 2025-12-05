Polizeipräsidium Konstanz

Zimmern ob Rottweil, K 5539

Lkr. Rottweil) 18-jährige BMW-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich: 10.000 Euro Sachschaden (04.12.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 5539 ereignet.

Eine 18-jährige Frau war gegen 17:00 Uhr mit ihrem BMW von Stetten kommend in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte mit einer angrenzenden Steinmauer, schleuderte nach links über die Fahrbahn und überschlug sich. Die 18-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der am BMW entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

