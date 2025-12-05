Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis) Für eine sichere und entspannte Vorweihnachtszeit - Polizei kontrolliert auf Weihnachtsmärkten und im ÖPNV (05.12.2025)

Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison und im Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage informiert das Polizeipräsidium Konstanz die Öffentlichkeit über verstärkte Kontrollen auf den Weihnachtsmärkten und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Diese Maßnahmen dienen der Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher und Fahrgäste.

In den kommenden Wochen werden zahlreiche Menschen die Weihnachtsmärkte (nicht nur) in unseren vier Landkreisen besuchen, um die festliche Atmosphäre und vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Dazu wird der ÖPNV - wie auch in der Vergangenheit - rege genutzt, um zu diesen Veranstaltungen und in die Innenstädte zu gelangen.

Für eine möglichst sichere und entspannte Vorweihnachtszeit wird die Polizei verstärkt Kontrollen, sowohl auf den Weihnachtsmärkten als auch im öffentlichen Personen- und Nahverkehr durchführen. Dabei werden unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeireviere von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Ein wichtiger Aspekt unserer Sicherheitsbemühungen ist dabei die Kontrolle des Messertrageverbots.

Seit dem 31.10.2024 gelten nach dem Waffengesetz erweiterte gesetzliche Waffen- und Messerführverbote. Damit gilt ein allgemeines Führverbot von Messern bei öffentlichen Veranstaltungen, unabhängig von der Art des Messers und der Klingenlänge. Zudem ist es seit dem 24.07.2025 verboten, Waffen und Messer in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs dabei zu haben, ebenfalls losgelöst von der Art des Messers und der Klingenlänge, womit auch Taschenmesser und Gebrauchsmesser von der Regelung umfasst sind.

Um die Einhaltung der Regelungen sicherzustellen, wurden die Kontrollbefugnisse der Polizei mit der Änderung des Waffengesetzes erweitert. Die Beamtinnen und Beamten sind damit befugt, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen, bei denen sie Personen kurzzeitig anhalten, befragen, mitgeführte Sachen in Augenschein sowie die betreffende Person durchsuchen dürfen.

Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsmärkte und Nutzer des ÖPNV, sich an die geltenden Regeln zu halten und das Tragen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen zu unterlassen.

Ihre Mithilfe ist entscheidend, dass wir alle die Vorweihnachtszeit sicher und mit einem guten Gefühl genießen können.

Für Hinweise steht unsere Polizei rund um die Uhr zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, sich an unsere Beamten zu wenden, wenn Sie Bedenken haben oder etwas Verdächtiges beobachten.

Das Polizeipräsidium Konstanz wünscht allen eine schöne, friedliche und sichere Vorweihnachtszeit. Ihre Sicherheit ist unser höchstes Anliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell