Lkr. Rottweil) Blauer Autotransporter missachtet Vorfahrt auf der Autobahn 81 - eine Leichtverletzte: Polizei bittet um Hinweise (04.12.2025)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 in Höhe der Anschlussstelle Sulz am Neckar ereignet hat.

Ein bislang unbekannter blauer Autotransporter, der mit weißen Autos der Marke Tesla beladen war, fuhr gegen 16:15 Uhr an der Anschlussstelle auf die A 81 in Richtung Singen auf. Dabei missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt eines nachfolgenden Ford eines 40-Jährigen, der daraufhin nach links ausweichen musste. Auf der linken Spur verlor eine nachfolgende 23-jährige Ford-Fahrerin durch ihr Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der linken Betonschutzplanke. Der unbekannte Lastwagen setzte seine Fahrt in Richtung Oberndorf am Neckar fort.

Durch den Verkehrsunfall zog sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Ihr Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Fahrzeug des 40-Jährigen blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741 348790 entgegen.

