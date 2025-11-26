Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand einer Gartenhütte

Stuttgart (ots)

- Starke Rauchentwicklung in Stuttgart Mitte

- Keine verletzten Personen

- Brandbekämpfung durch Hanglage erschwert

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 16:00 über den europaweiten Notruf 112 zu einer brennenden Gartenhütte in der Staffelnbergstraße in Stuttgart-Mitte gerufen. Bereits auf der Anfahrt waren die starke Verrauchung und hohen Flammen sichtbar. Da die Gartenhütte eingezäunt und in Hanglage zwischen Gebäuden lag war die Zugänglichkeit aufwendig. Es wurden 2 Löschrohre von zwei Trupps unter Atemschutz vorgenommen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine Brandausbreitung verhindert werden.

Die Gartenhütte und die in ihr gelagerten Geräte sind bei dem Brand zerstört worden. Die 12 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 konnten gegen 17:15 Uhr den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell