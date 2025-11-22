PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand in Wohnheim

Stuttgart (ots)

   -	Brand konnte schnell gelöscht werden
   -	Zwei Personen verletzte Personen

Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einem Zimmerbrand in einem Wohnheim in der Heusteigstraße in Stuttgart-Mitte alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Das Zimmer eines Bewohners im Dachgeschoss brannte. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte der Brand mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die angrenzenden Räumlichkeiten und das Treppenhaus. Bereits zuvor getätigte Löschversuche der Bewohner waren nicht erfolgreich gewesen. Das Brandzimmer ist aktuell nicht bewohnbar.

Zwei verletzte Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben und mussten zur weiteren Behandlung in eine Stuttgarter Klinik transportiert werden.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz und konnte gegen 1 Uhr wieder einrücken.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

