Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gasausströmung an Klimaanlage führt zu Feuerwehreinsatz am Krankenhaus Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

   - Klinikbetrieb konnte uneingeschränkt fortgeführt werden
   - Zwei Mitarbeiter mit leichten Verletzungen in der Notaufnahme 
     behandelt
   - Mehrere Paralleleinsätze - unter anderem ein gemeldeter 
     Schiffsbrand

Am Montagmittag kam es gegen 12:25 Uhr zu einem Austritt von Kältemittel in einem Servicegebäude des Krankenhaus Bad Cannstatt. Da zu Einsatzbeginn noch unklar war, um welches Mittel es sich genau handelte, gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Chemikalienschutzanzügen zur Erkundung in das Gebäude vor.

Zwei Mitarbeitende des Krankenhauses mussten mit leichten Verletzungen in der nahegelegenen Notaufnahme versorgt werden. Um das gasförmige Kältemittel aus dem Gebäude zu entfernen, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr notwendig. Der Klinikbetrieb war von den Einsatzmaßnahmen nicht betroffen und konnte uneingeschränkt fortgeführt werden. Die Arbeit der rund 60 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr konnten gegen 15:30 Uhr abgeschlossen werden. Die Krankenhausleitung dankte den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Klinik für das schnelle und professionelle Handeln.

Während des Einsatzes waren im Stadtgebiet mehrere Paralleleinsätze abzuarbeiten, unter anderem ein gemeldeter Schiffsbrand in Bad-Cannstatt, ein Verkehrsunfall in Stammheim und eine Überlandhilfe der Höhenretter. Beim gemeldeten Schiffsbrand waren lediglich Kontrollarbeiten der Feuerwehr notwendig, da der Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht war. Die Feuerwache 2 wurde für weitere Einsätze von den Abteilungen Botnang und Vaihingen besetzt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Gefahrgutzug, Inspektionsdienst, Wechseladerfahrzeuge mit Abrollbehälter Atemschutz und Abrollbehälter Umwelt, Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 4: Gerätewagen-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel

Verwaltungsstandort: Direktionsdienst, Fachberater Chemie, Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Sommerrain: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

Abteilung Hedelfingen: Löschfahrzeug, Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Logistik: Gerätewagen-Logistik

Feuerwehr Stuttgart
