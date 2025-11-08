FW Stuttgart: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Rot
Stuttgart (ots)
- Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus den Fenstern - Mehrere Trupps im Innenangriff - Keine verletzten Personen
Ein Anrufer meldete am Samstagmittag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Rot. Bei Eintreffen des Löschzugs der Feuerwache 4 Feuerbach drangen Rauch und Flammen aus Fenstern der Brandwohnung. Es wurde von einer vermissten Person in der Wohnung berichtet.
Weitere Personen konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.
Zur Brandbekämpfung nahmen die Einsatzkräfte ein Löschrohr im Innenangriff vor. Gleichzeitig suchten weitere Atemschutztrupps das Gebäude nach der vermissten Person ab. Es stellte sich heraus, dass sich niemand mehr in den gefährdeten Bereichen befand und sich bei dem Einsatz verletzte.
Umfassende Belüftungsmaßnahmen sorgten dafür, die betroffenen Bereiche wieder rauchfrei zu machen. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar.
Einsatzkräfte
Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Gerätewagen Hygiene Feuerwache 3: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz- Messtechnik Inspektionsdienst
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Zazenhausen: 2 Löschfahrzeuge, ein Mannschaftstransportfahrzeug
Rettungsdienst
Ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen
