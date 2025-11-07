PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Einsätze der Feuerwehr Stuttgart rund um das Europa League Spiel VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam

Stuttgart (ots)

   -	Böschungsbrand von Wasserwerfer gelöscht
   -	Großraumrettungswagen und Rettungsdienst in Bereitstellung
   -	Brandsicherheitswache in der MHP Arena Stuttgart

Anlässlich des Fußballspiels VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam war am Donnerstag auch die Feuerwehr Stuttgart im Einsatz. Wie gewohnt mit einer Brandsicherheitswache, welche Einsätze innerhalb der MHP Arena abarbeitete. Aber auch im Umfeld der Arena kam es zu Einsätzen.

Gegen 19 Uhr geriet im Rahmen des Fanmarschs von Feyenoord Rotterdam vermutlich durch das Abbrennen von Pyrotechnik ein Bahndamm in Stuttgart-Untertürkheim in Brand. Ein vor Ort befindlicher Wasserwerfer der Polizei konnte den Brand fast vollständig löschen. Für Nachlöscharbeiten und zur Kontrolle war die Feuerwehr Stuttgart mit einem Löschfahrzeug und Führungsdiensten vor Ort im Einsatz.

Aufgrund der Gesamtlage rund um das Fußballspiel hielten Feuerwehr und Rettungsdienst weitere Einsatzkräfte des medizinischen Rettungsdienstes in Bereitschaft, unter anderem auch ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr. Diese mussten vereinzelt bei Einsätzen im Zusammenhang mit der Großveranstaltung tätig werden.

Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzten in der Zwischenzeit eine Feuerwache der Berufsfeuerwehr und rückten zu weiteren Einsätzen im Stadtgebiet aus.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst, Kommandowagen, Pressesprecher

Feuer- und Rettungswache 5: Leitungsdienst, Großraumrettungswagen, zwei Löschfahrzeuge

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilungen Hofen, Münster, Untertürkheim und Vaihingen

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:41

    FW Stuttgart: Stechender Geruch in Firmengebäude führt zu Feuerwehreinsatz

    Stuttgart (ots) - - Feuerwehr führt Luftmessungen durch - Zehn Personen durch Rettungsdienst untersucht - Eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert Am Montagvormittag alarmierten Mitarbeitende eines Unternehmens in der Oskar-Lapp-Straße in Stuttgart-Möhringen aufgrund eines stechenden Geruchs die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:40

    FW Stuttgart: Pfefferspray in Schule freigesetzt

    Stuttgart (ots) - - Neun leichtverletzte Personen ambulant vor Ort behandelt - Feuerwehr nimmt Luftmessungen vor und belüftet das Gebäude - Gebäude nach kurzer Zeit wieder freigegeben Um 9:25 Uhr am Montagmorgen alarmierten Lehrkräfte die Feuerwehr zur Grund- und Hauptschule Gablenberg in Stuttgart-Ost, da im Gebäude ein reizender Stoff freigesetzt wurde und bereits mehrere Schülerinnen und Schüler über ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 21:16

    FW Stuttgart: Personenrettung von Binnenschiff

    Stuttgart (ots) - - Höhenretter der Feuerwehr bringen Person mit schweren Verletzungen an Land - Baustellenkran an der Rosensteinbrücke unterstützt den Einsatz Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Stuttgart gegen 18:10 Uhr zu einem Binnenschiff auf dem Neckar im Bereich der Rosensteinbrücke aus. Auf dem Schiff wurde eine Person mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst erstversorgt und musste zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren