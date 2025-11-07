Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Einsätze der Feuerwehr Stuttgart rund um das Europa League Spiel VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam

- Böschungsbrand von Wasserwerfer gelöscht

- Großraumrettungswagen und Rettungsdienst in Bereitstellung

- Brandsicherheitswache in der MHP Arena Stuttgart

Anlässlich des Fußballspiels VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam war am Donnerstag auch die Feuerwehr Stuttgart im Einsatz. Wie gewohnt mit einer Brandsicherheitswache, welche Einsätze innerhalb der MHP Arena abarbeitete. Aber auch im Umfeld der Arena kam es zu Einsätzen.

Gegen 19 Uhr geriet im Rahmen des Fanmarschs von Feyenoord Rotterdam vermutlich durch das Abbrennen von Pyrotechnik ein Bahndamm in Stuttgart-Untertürkheim in Brand. Ein vor Ort befindlicher Wasserwerfer der Polizei konnte den Brand fast vollständig löschen. Für Nachlöscharbeiten und zur Kontrolle war die Feuerwehr Stuttgart mit einem Löschfahrzeug und Führungsdiensten vor Ort im Einsatz.

Aufgrund der Gesamtlage rund um das Fußballspiel hielten Feuerwehr und Rettungsdienst weitere Einsatzkräfte des medizinischen Rettungsdienstes in Bereitschaft, unter anderem auch ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr. Diese mussten vereinzelt bei Einsätzen im Zusammenhang mit der Großveranstaltung tätig werden.

Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzten in der Zwischenzeit eine Feuerwache der Berufsfeuerwehr und rückten zu weiteren Einsätzen im Stadtgebiet aus.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst, Kommandowagen, Pressesprecher

Feuer- und Rettungswache 5: Leitungsdienst, Großraumrettungswagen, zwei Löschfahrzeuge

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilungen Hofen, Münster, Untertürkheim und Vaihingen

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt

