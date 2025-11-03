PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Stechender Geruch in Firmengebäude führt zu Feuerwehreinsatz

Stuttgart (ots)

   -	Feuerwehr führt Luftmessungen durch
   -	Zehn Personen durch Rettungsdienst untersucht
   -	Eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus 
transportiert

Am Montagvormittag alarmierten Mitarbeitende eines Unternehmens in der Oskar-Lapp-Straße in Stuttgart-Möhringen aufgrund eines stechenden Geruchs die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt und mehrere Mitarbeitenden klagten über Atemwegsreizungen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten den betroffenen Bereich unter Atemschutz und führten Luftmessungen durch. Jedoch hatte sich der Reizstoff bereits wieder verflüchtigt und es konnten keine auffälligen Werte mehr festgestellt werden.

Zehn betroffene Mitarbeitende untersuchte der Rettungsdienst vor Ort. Eine Person wurde für eine genauere Untersuchung in eine Stuttgarter Klinik transportiert.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Gefahrgutzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Rohracker: ABC-Erkunder

Abteilung Logistik: Gerätewagen-Dekontamination, Gerätewagen-Logistik

Abteilung Vaihingen: Löschzug

Feuerwehr Stuttgart
