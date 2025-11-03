FW Stuttgart: Stechender Geruch in Firmengebäude führt zu Feuerwehreinsatz
Stuttgart (ots)
- Feuerwehr führt Luftmessungen durch
- Zehn Personen durch Rettungsdienst untersucht
- Eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert
Am Montagvormittag alarmierten Mitarbeitende eines Unternehmens in der Oskar-Lapp-Straße in Stuttgart-Möhringen aufgrund eines stechenden Geruchs die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt und mehrere Mitarbeitenden klagten über Atemwegsreizungen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten den betroffenen Bereich unter Atemschutz und führten Luftmessungen durch. Jedoch hatte sich der Reizstoff bereits wieder verflüchtigt und es konnten keine auffälligen Werte mehr festgestellt werden.
Zehn betroffene Mitarbeitende untersuchte der Rettungsdienst vor Ort. Eine Person wurde für eine genauere Untersuchung in eine Stuttgarter Klinik transportiert.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr
Feuerwache 2: Gefahrgutzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz
Feuerwache 3: Direktionsdienst
Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik
Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen
Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik
Abteilung Rohracker: ABC-Erkunder
Abteilung Logistik: Gerätewagen-Dekontamination, Gerätewagen-Logistik
Abteilung Vaihingen: Löschzug
