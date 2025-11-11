PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Eine verletzte Person durch Küchenbrand in Stuttgart-Riedenberg

Stuttgart (ots)

   -	Küche in Vollbrand
   -	Eine Person durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht
   -	Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden

Die Feuerwehr Stuttgart wurde gegen 8:40 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Riedenberg alarmiert. Die Bewohner des Hauses wurden durch einen lauten Knall in der Wohnung alarmiert und fanden ein brennendes Elektrogerät vor. Schnell brachten sie sich eigenständig in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen stand die Küche bereits in Vollbrand. Die Wohnungseingangstüre war geschlossen, sodass der Treppenraum rauchfrei blieb.

Eine verletzte Person wurde unmittelbar durch die Feuerwehr betreut und dem Rettungsdienst übergeben. Das Feuer konnte schnell mit einem Löschrohr im Außen-, sowie anschließend im Innenangriff, bekämpft werden. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde eine maschinelle Belüftung der Wohnung durchgeführt. Weitere Trupps kontrollierten ständig den Treppenraum auf Raucheintritt. Eine Gefahr für die weiteren Bewohner des Gebäudes bestand zu keiner Zeit.

Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner selbst konnten bei Bekannten untergebracht werden.

Einsatzkräfte
Berufsfeuerwehr:
Feuerwache 1:	Löschfahrzeug
Feuerwache 2:	Gerätewagen-Hygiene
Feuerwache 5:	Löschzug
Verwaltungsstandort:	Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr:

Abteilung Riedenberg: Löschfahrzeug

Rettungsdienst: Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 16:53

    FW Stuttgart: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Rot

    Stuttgart (ots) - - Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus den Fenstern - Mehrere Trupps im Innenangriff - Keine verletzten Personen Ein Anrufer meldete am Samstagmittag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Rot. Bei Eintreffen des Löschzugs der Feuerwache 4 Feuerbach drangen Rauch und Flammen aus Fenstern der Brandwohnung. Es wurde von einer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:41

    FW Stuttgart: Stechender Geruch in Firmengebäude führt zu Feuerwehreinsatz

    Stuttgart (ots) - - Feuerwehr führt Luftmessungen durch - Zehn Personen durch Rettungsdienst untersucht - Eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert Am Montagvormittag alarmierten Mitarbeitende eines Unternehmens in der Oskar-Lapp-Straße in Stuttgart-Möhringen aufgrund eines stechenden Geruchs die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren