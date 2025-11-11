Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Eine verletzte Person durch Küchenbrand in Stuttgart-Riedenberg

Stuttgart (ots)

- Küche in Vollbrand

- Eine Person durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht

- Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden

Die Feuerwehr Stuttgart wurde gegen 8:40 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Riedenberg alarmiert. Die Bewohner des Hauses wurden durch einen lauten Knall in der Wohnung alarmiert und fanden ein brennendes Elektrogerät vor. Schnell brachten sie sich eigenständig in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen stand die Küche bereits in Vollbrand. Die Wohnungseingangstüre war geschlossen, sodass der Treppenraum rauchfrei blieb.

Eine verletzte Person wurde unmittelbar durch die Feuerwehr betreut und dem Rettungsdienst übergeben. Das Feuer konnte schnell mit einem Löschrohr im Außen-, sowie anschließend im Innenangriff, bekämpft werden. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde eine maschinelle Belüftung der Wohnung durchgeführt. Weitere Trupps kontrollierten ständig den Treppenraum auf Raucheintritt. Eine Gefahr für die weiteren Bewohner des Gebäudes bestand zu keiner Zeit.

Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner selbst konnten bei Bekannten untergebracht werden.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr: Feuerwache 1: Löschfahrzeug Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 5: Löschzug Verwaltungsstandort: Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr:

Abteilung Riedenberg: Löschfahrzeug

Rettungsdienst: Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell