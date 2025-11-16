Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Tiefgarage/Schnelles Eingreifen verhindert größeren Schaden/ Feuerwehr löscht Baumaterial/Keine verletzten Personen

Stuttgart (ots)

Um 13:52 Uhr meldete ein Passant einen Brand in einer Tiefgarage in der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte. Durch die Integrierte Leitstelle wurden umgehend zwei Löschzüge und mehrere Sonderfahrzeuge sowie der Rettungsdienst alarmiert. Bereits vier Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Die vom Anrufer geschilderte Lage bestätigte sich: Es brannten Baumaterialien im Abfahrtsbereich der Tiefgarage. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr rasch gelöscht werden. Bereits um 14:02 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Anschließend wurde die Tiefgarage belüftet und Glutnester abgelöscht. Durch die Aufmerksamkeit des Anrufers, den frühzeitigen Notruf und das rasche Eintreffen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Gebäude wurde nicht beschädigt und kann weiter genutzt werden. Eine Person wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber glücklicherweise nicht behandelt werden. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen Hygiene, Inspektionsdienst Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

1 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell