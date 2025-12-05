Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Weiherstraße - blauen Mercedes B-Klasse touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (04.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf der Weiherstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 13 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Mercedes der B-Klasse mit der Anhängerkupplung. Ohne sich anschließend um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte dann jedoch einfach davon.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Tel. 07721 601-0 entgegen.

