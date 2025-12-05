Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L223, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der L223 auf die Georg-Fischer-Straße - eine Person leicht verletzt (04.12.2025)

Singen, L223 (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmorgen auf der Einmündung der Landesstraße 223 auf die Georg-Fischer-Straße passiert ist. Ein 57-Jähriger bog mit einem Mercedes Vito von der L223 kommend nach links ab und kollidierte dabei mit einem in Richtung Autobahn fahrenden Audi einer 29-Jährigen. Die Frau erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell