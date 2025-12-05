Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Auto und Stadtbus: etwa 12.000 Euro Sachschaden (04.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Stadtbus hat sich am späten Donnerstagabend in der Christian-Scheerer-Straße ereignet.

Ein 48-jähriger Mann war gegen 23:15 Uhr mit dem Linienbus in Richtung Immendingen unterwegs und wollte im Bereich der Kreuzung zur Firma Aesculap über die Busabbiegespur wenden. Ein nachfolgender 20-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr trotz Gefahrenbremsung auf das Heck des Omnibusses auf.

Nach der Kollision war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte die Christian-Scheerer-Straße für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 00:15 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell