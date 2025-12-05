Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrüche im Stadtgebiet Bad Dürrheim (04./05.12.2025)

Bad Dürrheim (ots)

In den späten Abend- und Nachtstunden auf Freitag sind Unbekannte in mehrere Wohnhäuser im Stadtgebiet eingebrochen. In der Wilhelmstraße machten sie sich gewaltsam an einer Terrassentür zu schaffen, gelangten schließlich ins Haus und entwendeten dort die Geldbeutel der Bewohner. In der Sonnenstraße versuchten - vermutlich diesselben Täter - auf die gleiche Art und Weise in ein weiteres Wohnhaus zu kommen, was jedoch aufgrund eines Sicherheitsverschlusses an der Terrassentür nicht gelang. In der Goethestraße hatten die Einbrecher schließlich leichtes Spiel, da sie vermutlich mit einem "versteckten" Ersatzschlüssel in die Innenräume gelangten, wo sie neben Wertsachen und persönlichen Dokumenten auch Bargeld erbeuteten.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07726 93948-0 beim Polizeiposten Bad Dürrheim zu melden.

Zudem wird darum gebeten, ggf. sachdienliche Aufnahmen von auf Privatgrundstücken installierten Überwachungskameras für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Ersatzschlüssel um das Haus zu deponieren - geben sie diesen besser einem vertrauenswürdigen Nachbarn!

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren - für den Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Telefonnummer 07721 / 601-253.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell