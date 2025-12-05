Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, K6126, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der K6126 - schwarzer Kleinwagen kommt auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Zeugen (05.12.2025)

Hilzingen, K6126 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmittag auf der Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen ereignet hat. Ein Unbekannter war gegen 12.20 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen von Binningen in Richtung Welschingen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, so dass ein 25-Jähriger, der mit einem Lastwagen entgegen kam nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr sich der Laster im Bankett fest und musste abgeschleppt werden. Zudem beschädigte er zwei Leitpfosten. Der Unbekannte mit dem schwarzen Kleinwagen setzte seine Fahrt indes einfach fort.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

