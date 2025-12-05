PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagnachmittag kollidierten bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Mühlengrunde drei Pkw, dabei wurde alle drei Fahrzeugführer verletzt. Die Straße Im Mühlengrunde musste für die Unfallaufnahme längere Zeit voll gesperrt werden. Eine 82-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Nach ihren Angaben funktionierte die Bremse ihre Pkw aber nicht und sie versuchte auszuweichen. Hierbei geriet sie gegen den Bordstein und kollidierte schließlich mit den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Fahrers und einer 77-jährigen Fahrerin. Die 82-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, die beiden anderen Fahrzeugführer leicht. Sie alle versorgte der Rettungsdienst. Alle drei Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 30000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

