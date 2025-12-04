Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum - Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochvormittag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus Zur Sette eingebrochen. Der oder die Täter nutzten die kurze Zeit und drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein. Im Haus wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht. Vermutlich ohne Diebesgut sind die Einbrecher auch wieder unerkannt verschwunden. Hinweise auf Personen oder Auffälligkeiten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell