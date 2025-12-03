POL-DH: --- Wetschen - Diebstahl eines Pkw

Diepholz (ots) - Ein Klein-Lkw befuhr am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, die Kampstraße. In der dortigen Unterführung stieß der Lkw aufgrund seiner Höhe mit der Decke des Tunnels zusammen und riss sich das Dach des Aufbaues auf. Da der Lkw unter anderem Gefahrgut geladen hatte, wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr hinzugezogen. Ein Austritt gefährlicher ...

mehr