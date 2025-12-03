PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wetschen - Diebstahl eines Pkw ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Wetschen, Am Wasserwerk, einen Pkw VW-Tiguan entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL - HO ... stand verschlossen auf der Hofeinfahrt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

