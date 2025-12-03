Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall in der Nienburger Straße eine Pkw-Fahrerin und ihr Kind leicht verletzt worden. Eine 68-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus einer Hofeinfahrt auf die Nienburger Straße einfahren. Hierbei übersah die 68-Jährige den Pkw einer 33-jährigen Fahrerin, die auf der Nienburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die 33-Jährige und ihr 7-jähriges Kind wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro

