Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Feuerwehr und Polizei bei Verkehrsunfall eingesetzt ---

Diepholz (ots)

Ein Klein-Lkw befuhr am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, die Kampstraße. In der dortigen Unterführung stieß der Lkw aufgrund seiner Höhe mit der Decke des Tunnels zusammen und riss sich das Dach des Aufbaues auf. Da der Lkw unter anderem Gefahrgut geladen hatte, wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr hinzugezogen. Ein Austritt gefährlicher Substanzen konnte nicht bestätigt werden. Lediglich einige kleine Fässer mit Waschverdünnung sind beschädigt worden. Der Lkw ist unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Die Brücke ist nicht nachhaltig beschädigt worden. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

