POL-DH: --- Sulingen - Zwei Verletzte ---
Diepholz (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Magdeburger Straße / Schweriner Straße wurden zwei Fahrer verletzt. Ein 61-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der auf der Magdeburger Straße in Richtung Hassel unterwegs war, übersah an der Kreuzung den Pkw einer 77-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten und dabei verletzten sich beide Fahrer. Der Rettungsdienst versorgte die Beiden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.
