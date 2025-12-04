Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Zwei Verletzte ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Magdeburger Straße / Schweriner Straße wurden zwei Fahrer verletzt. Ein 61-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der auf der Magdeburger Straße in Richtung Hassel unterwegs war, übersah an der Kreuzung den Pkw einer 77-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten und dabei verletzten sich beide Fahrer. Der Rettungsdienst versorgte die Beiden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.

