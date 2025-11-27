PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kindersicherung auf Schul - und Kindergartenweg

POL-PIKIR: Kindersicherung auf Schul - und Kindergartenweg
Kirn (ots)

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern auf dem Schul - und Kindergartenweg führte die Polizeidienststelle Kirn am heutigen Donnerstag eine Kontrolle an mehreren Standorten im Dienstgebiet durch. Die Kontrollteams konnten dabei an Standorten in Kirn, Simmertal, Monzingen und Bad Sobernheim leider einige Verstöße feststellen. Häufigste Beanstandungsursache war die mangelhafte Sicherung von Kindern auf den Vordersitzen eines PKWs, viele davon ganz ohne Kindersitz. Erfreulicherweise wurde die überwiegende Mehrzahl an Kindern im Fondsbereich dagegen gut gesichert befördert. Die Einsatzkräfte führten außerdem eine Vielzahl an Informationsgesprächen und klärten hierbei über Gefahren und Fehler bei der Sicherung von Kindern im Fahrzeug auf. Hilfreich für Eltern und Kinder war das mitgebrachte Material an Informationsbroschüren, Flyern die Informationen über die gesetzlichen Bestimmungen zu Kindersitzen enthalten. Reflektierende Dreiecküberwurfwesten, die die Sichtbarkeit der Kinder auf dem Schulweg in der dunklen Jahreszeit verbessern sollen, wurden gerne angenommen. Die verstärkten Kontrollen mit dem Thema Kindersicherung in den letzten Monaten zeigen, dass leider immer noch Verstöße festgestellt werden. Die Polizeidienststelle Kirn wird daher weitere Kontrollen durchführen und auch weiterhin als Ansprechpartner vor Ort für Fragen im Zusammenhang mit der Sicherung von Kindern im Straßenverkehr zur Verfügung stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

