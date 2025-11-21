PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrolle auf der L232

Meddersheim (ots)

Am heutigen Vormittag führte die Polizeiinspektion Kirn eine Geschwindigkeitsmessung mittels Laserkontrolle auf der L232 bei Meddersheim durch. Während der etwa einstündigen Kontrolle wurden insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 93 km/h und damit 23 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen - je nach Ausmaß der Überschreitung - mit Verwarn- bzw. Bußgeldern rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

