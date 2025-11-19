Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wegen Kohlegrill - Familie musste medizinisch versorgt werden und Offener Haftbefehl vollstreckt: Einheit "Tuner, Raser und Poser" kontrollierte

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wegen Kohlegrill - Familie musste medizinisch versorgt werden - Maintal

(cb) Vermutlich verursachte ein nicht ordnungsgemäß gelöschter Holzkohlegrill bei einer sechsköpfigen Familie aus Maintal unter anderem Kopfschmerzen und Schwindelgefühl, weshalb die sechs Personen in einem Rettungswagen behandelt werden mussten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen holte der 48 Jahre alte Familienvater am Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, den scheinbar erloschenen Grill in die gemeinsame Wohnung in der Ludwig-Thoma-Straße (20er-Hausnummern). Kurz darauf klagten alle sechs Bewohner der Wohnung über Kopfschmerzen sowie Schwindelgefühl und verständigten den Rettungsdienst. Die Familie konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Die hinzugezogene Feuerwehr stellte in der betroffenen sowie in einer benachbarten Wohnung eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration fest. Beide Wohnungen konnten nach ausreichender Belüftung wieder bezogen werden. Auf den Vater kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung zu.

2. Offener Haftbefehl vollstreckt: Einheit "Tuner, Raser und Poser" kontrollierte - Maintal

(fg) Beamte des Sachgebiets "Tuner, Raser und Poser" der operativen Einheit Bundesautobahn bestreiften am Dienstagabend den Stadtbereich von Maintal, kontrollierten ein Fahrzeug und nahmen einen via Haftbefehl gesuchten 31-Jährigen fest. Die Verkehrsspezialisten sahen gegen 21 Uhr ein Auto, das im Bereich der Braubachstraße / Bahnhofstraße eine rotzeigende Ampel passierte. Die anschließend durchgeführte Kontrolle ergab, dass der 31 Jahre alte Angehaltene durch die Staatsanwaltschaft Offenbach zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Kontrollierte musste daher zunächst mit zur nahegelegenen Polizeistation. Durch die Begleichung der offenen Geldauflage in Höhe von rund 1.880 Euro konnte die Verbringung des Mannes in eine Justizvollzugsanstalt abgewendet werden. Zusätzlich zu diesem Sachverhalt ahndete die Zivilstreife noch weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Offenbach, 19.11.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell