Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Böller an Schule gezündet: Polizei stellte Personalien der Verantwortlichen fest

Offenbach (ots)

(lei) Sie sollen mehrfach Böller an ihrer eigenen Schule gezündet und damit nicht nur für kurzzeitige Schreckmomente gesorgt haben: Auch die Frage, ob durch die lauten Explosionen möglicherweise Knalltraumata bei Dritten entstanden sein könnten, steht nun im Raum. Zur Prüfung weiterer rechtlicher Schritte - auch strafrechtlicher Art - hat die Polizei am Dienstag die Personalien der beiden mutmaßlich dafür verantwortlichen Teenager aufgenommen.

Die beiden Jungen sollen am Freitag (14.11.), am gestrigen Montag und am heutigen Dienstag die Kracher jeweils morgens, in den Unterrichtspausen, auf dem Schulhof der Schillerschule (Goethestraße) zur Umsetzung gebracht haben und anschließend davongerannt sein. Währenddessen war der Schulhof jeweils gefüllt mit Schülern und Lehrkräften. Von diesem Personenkreis sind der Polizei derzeit sieben Betroffene bekannt, die nach erster Bewertung womöglich gesundheitlich beeinträchtigt wurden. Eine ärztliche Bestätigung dazu steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell