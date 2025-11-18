PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Durchsuchung einer Arztpraxis in Offenbach - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Nachdem Polizeibeamte am Montagvormittag die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in Offenbach durchsucht und den in Offenbach wohnhaften Beschuldigten festgenommen hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6160453), wurde dieser am heutigen Vormittag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Der Richter setzte den Haftbefehl gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses in Vollzug. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Offenbach, 18.11.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

