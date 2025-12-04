Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drentwede - Von Pkw geblendet ---

Diepholz (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag, 30.11.2025, gegen 16:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Radfahrer ist einem Fahrzeug auf dem Schmolter Weg in Drentwede ausgewichen und dabei gestürzt. Ein unbekannter Pkw-Fahrer war dem Radfahrer, nach seinen Aussagen, mittig auf der Fahrbahn mit eingeschaltetem Fernlicht entgegengekommen. Der Radfahrer kam bei dem Ausweichmanöver zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Auch weitere drei Fahrzeuge fuhren an der Unfallstelle vorbei und haben sich ebenfalls nicht um den Radfahrer gekümmert. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, 05442 / 804770, entgegen.

