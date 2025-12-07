Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche (07.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 und 17:00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Sonnenstraße in Wellendingen. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren ein auf Höhe der Hausnummer 9 geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Entsprechende Lackspuren weisen auf einen hellen PKW als Verursacherfahrzeug hin. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741-4770) zu melden.

