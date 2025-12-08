PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 - Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (06.12.2025)

Gottmadingen, B34 (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 34 zwischen Gottmadingen und Singen ein Unfall ereignet. Gegen kurz nach 5 Uhr setzte das Mobiltelefon eines 45-jährigen Mitsubishi-Fahrers einen automatischen Notruf ab, nachdem dieser mit seinem Wagen von der Straße abkam und sich das Auto anschließend mehrfach überschlug, ehe es auf dem Radweg liegen blieb. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 45-Jährige augenscheinlich unversehrt. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von knapp zwei Promille, was für den Mann eine anschließende Blutentnahme zur Folge hatte. Da an dem Mitsubishi Betriebsstoffe ausliefen, unterstütze die Feuerwehr vor Ort. Um den Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Der 45-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

