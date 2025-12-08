Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen junge Männer in der Inselgasse an (07.12.2025)

Konstanz (ots)

Mehrere Unbekannte haben am Sonntagnacht in der Inselgasse zwei junge Männer angegriffen. Gegen 03.30 Uhr befanden sich ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger im Bereich der Inselgasse/Gerichtsgasse an ihren Fahrrädern. Während sie diese aufschlossen kam eine etwa 10-köpfige Gruppe unbekannter Männer auf sie zu und griff die beiden mit Schlägen und Tritten an. Dabei erlitt einer der zwei Verletzungen im Gesicht.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Münster.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell