Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der Maybachstraße (07.12.2025)

Konstanz (ots)

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in der Maybachstraße verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der 33-Jährige in der Gaststätte mit mehreren bislang unbekannten Personen aneinander. Infolge des Disputs schlugen diese auf den Mann ein und verletzten ihn dabei im Gesicht. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell