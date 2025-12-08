POL-KN: (Epfendorf
Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen Windschutzscheibe eines geparkten Autos: Polizei bittet um Hinweise (06.12.2025)
Epfendorf (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung im Ortsteil Talhausen. Im Zeitraum von Samstag, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr, beschädigten Unbekannte die Windschutzscheibe eines in der Rottweiler Straße geparkten Autos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.
