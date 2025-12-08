Konstanz (ots) - Mehrere Unbekannte haben am Sonntagnacht in der Inselgasse zwei junge Männer angegriffen. Gegen 03.30 Uhr befanden sich ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger im Bereich der Inselgasse/Gerichtsgasse an ihren Fahrrädern. Während sie diese aufschlossen kam eine etwa 10-köpfige Gruppe unbekannter Männer auf sie zu und griff die beiden mit Schlägen ...

