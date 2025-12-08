Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Jugendliche greifen 67-Jährige an (06.12.2025)

Engen (ots)

Am Samstagabend haben unbekannte Jugendliche im Bereich der Straße "Am Maxenbuck" eine Frau angegriffen und verletzt. Kurz vor 20 Uhr war die 67-Jährige mit ihrem Hund spazieren, als ihr von einem Trampelpfad neben den Bahngleisen mehrere Jugendliche entgegenkamen. Nachdem es kurz zuvor bereits zu Lärm durch Böller gekommen war, sprach die Frau die unbekannten Jungs an und fragte, ob sie dafür verantwortlich seien. Daraufhin ging einer aus der Gruppe auf die 67-Jährige zu und stieß die Frau derart zurück, dass sie zu Boden stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog. Anschließend flüchteten die Jugendlichen.

Zu dem Angreifer ist lediglich bekannt, dass er etwa 165 Zentimeter groß und schlank war. Er trug eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell