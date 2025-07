Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 18:10 Uhr beabsichtigte ein 62-jähriger Citroen-Fahrer von einem Supermarktparkplatz in der Untermühlaustraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er einen auf dem Radweg fahrenden 41-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 41-Jährige stürzte über den Fahrradlenker und prallte mit der Schulter gegen die Windschutzscheibe, wodurch er sich leicht verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde er nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

