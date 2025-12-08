Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei verletzte Personen nach Unfall (05.12.2025)

Vöhrenbach - L 173 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen haben sich am späten Freitag, gegen 23 Uhr, zwei Personen verletzt. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer kam auf der Strecke in Richtung Furtwangen wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Telefonmasten und kam anschließend mit dem schwer beschädigten Wagen zum Stehen. Während sich der Fahrer leichtverletzt aus dem Wrack befreien konnte, musste die Feuerwehr seine schwerverletzte 23-jährige Beifahrerin befreien. Beide brachten Krankenwagen ins Krankenhaus. Um das Auto, mit einem Schaden von etwa 40.000 Euro, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

