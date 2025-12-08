PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung auf dem Marktplatz (06.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstag haben zwei unbekannte Männer, gegen 19:15 Uhr, auf dem Marktplatz einen 43-Jährigen angegangen. Der Grund des Übergriffs ist noch unbekannt. Doch wirkten sie so auf den Mann ein, dass sich dieser im Gesicht leichte Verletzungen zuzog. Nach der Auseinandersetzung flüchteten sie. Es soll sich um zwei Männer mit dunkler Kleidung gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

