Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung auf dem Marktplatz (06.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstag haben zwei unbekannte Männer, gegen 19:15 Uhr, auf dem Marktplatz einen 43-Jährigen angegangen. Der Grund des Übergriffs ist noch unbekannt. Doch wirkten sie so auf den Mann ein, dass sich dieser im Gesicht leichte Verletzungen zuzog. Nach der Auseinandersetzung flüchteten sie. Es soll sich um zwei Männer mit dunkler Kleidung gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, in Verbindung zu setzten.

