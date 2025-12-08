Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz: 43-Jähriger nach versuchter Anstiftung zum Mord in Untersuchungshaft (04.12.2025)

Sulz am Neckar / Lkr. Rottweil (ots)

Am Donnerstag hat die Kriminalpolizei Rottweil einen 43-jährigen Mann in Sulz am Neckar festgenommen, nachdem dieser versucht hat, zu einem Mord anzustiften.

Der Beschuldigte steht im Verdacht, zuvor Kontakt mit dem 35-Jährigen aufgenommen und über diesen einen Mord am neuen Lebensgefährten seiner getrenntlebenden Ehefrau beauftragt zu haben. Nach ersten Ermittlungen ist in diesem Zusammenhang bereits die Bezahlung in Höhe eines mittleren fünfstelligen Bargeldbetrages erfolgt.

Der 35-Jährige erstattete Ende November Anzeige bei der Polizei und machte später geltend, die Umsetzung des Auftragsmordes nur vorgetäuscht zu haben. Im Rahmen der von der Kriminalpolizei Rottweil geführten Ermittlungen konnte ein Teil des bereits bezahlten Geldes sichergestellt werden. Die Beamten nahmen den 43-jährigen Auftraggeber am Donnerstag fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil Haftbefehl gegen den 43-Jährigen. Dieser wurde am Freitag in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Der 35-Jährige blieb auf freiem Fuß.

Eine konkrete Gefahr für den neuen Lebensgefährten der getrenntlebenden Ehefrau bestand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell