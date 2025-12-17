POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall Einsatz von Rettungsdiensten, PM 1
Dossenheim (ots)
Aktuell kommt es auf der L 531 in Dossenheim aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Rettungsdiensten. Nähere Informationen liegen bislang nicht vor.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell