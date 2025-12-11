POL-DH: --- Brockum - Kanister illegal entsorgt ---
Diepholz (ots)
An einem Feldweg parallel zum Moordamm haben Unbekannte mehrere Kanister mit Öl unerlaubt entsorgt. Die insgesamt 14 Kanister mit Motor- bzw. Getriebeöl wurden in der Zeit vom 01.12.25 bis 10.12.25 auf dem Feldweg abgeladen. Die Kanister waren teilweise nicht verschlossen, sodass geringen Mengen Öl ins Erdreich gelangten. Die Polizei beauftragte die ordnungsgemäße Entsorgung der Kanister und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, bittet Zeugen, sich zu melden.
