POL-DH: --- Affinghausen - Gegen Baum

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war mit seinem Pkw gegen 01.10 Uhr auf der Sulinger Straße (L 202) in Richtung Bruchhausen-Vilsen unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw schleuderte nach rechts von der Straße und prallte gegen einen Baum. Den schwer verletzten Fahrer versorgten ein Notarzt und der Rettungsdienst. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

