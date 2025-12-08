Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Küchenbrand ---

Diepholz (ots)

Der Rettungsleitstelle und der Polizei wurde am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Schützenstraße gemeldet. Durch eine Fehlbedienung war das Fett in einer Fritteuse in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume verhindern. An der Küche und deren Einrichtung entstand Sachschaden von mindestens 50000 Euro. Zwei Bewohner mussten durch das Einatmen von Rauchgas vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

