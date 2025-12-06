PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.12.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 06:55 Uhr befährt ein 23-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw Skoda die Heeder Dorfstraße in Diepholz und beabsichtigt geradeaus in den Heeder Triftweg zu fahren. Hierbei übersieht er den vorfahrtberechtigten Pkw VW einer 46-jährigen Eydelstedterin, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw kommt. Der Pkw VW kollidiert im Weiteren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Die beiden Beteiligten werden durch den Unfall leichtverletzt, es entsteht ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 02:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Lembruch, Große Straße / Schwalbenstraße. Hierbei wurde eine Straßenlaterne nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst
PHK'in Heuer

Telefon: 05441 / 971-0
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:30

    POL-DH: --- Twistringen, Einbruch in Wohnhaus - Bassum, Kontrolle verloren ---

    Diepholz (ots) - Twistringen - Einbruch in Wohnhaus Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pappelstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch eine offene Garage in den Garten am Haus. Von dort öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten nahezu alle Räume in dem Haus. Sie entwendeten, nach ersten Informationen, eine ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 07:58

    POL-DH: --- Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Am Donnerstagnachmittag kollidierten bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Mühlengrunde drei Pkw, dabei wurde alle drei Fahrzeugführer verletzt. Die Straße Im Mühlengrunde musste für die Unfallaufnahme längere Zeit voll gesperrt werden. Eine 82-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Nach ihren Angaben funktionierte die Bremse ihre Pkw aber nicht und sie versuchte auszuweichen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren