POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.12.2025
Diepholz (ots)
Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen
Am Freitag, 05.12.2025, gegen 06:55 Uhr befährt ein 23-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw Skoda die Heeder Dorfstraße in Diepholz und beabsichtigt geradeaus in den Heeder Triftweg zu fahren. Hierbei übersieht er den vorfahrtberechtigten Pkw VW einer 46-jährigen Eydelstedterin, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw kommt. Der Pkw VW kollidiert im Weiteren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Die beiden Beteiligten werden durch den Unfall leichtverletzt, es entsteht ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR.
Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf
In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 02:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Lembruch, Große Straße / Schwalbenstraße. Hierbei wurde eine Straßenlaterne nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst
PHK'in Heuer
Telefon: 05441 / 971-0
www.pi-dh.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell