Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.12.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 06:55 Uhr befährt ein 23-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw Skoda die Heeder Dorfstraße in Diepholz und beabsichtigt geradeaus in den Heeder Triftweg zu fahren. Hierbei übersieht er den vorfahrtberechtigten Pkw VW einer 46-jährigen Eydelstedterin, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw kommt. Der Pkw VW kollidiert im Weiteren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Die beiden Beteiligten werden durch den Unfall leichtverletzt, es entsteht ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 02:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Lembruch, Große Straße / Schwalbenstraße. Hierbei wurde eine Straßenlaterne nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell